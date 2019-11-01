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Разработка Ростеха обеспечит поезда бесперебойным спутниковым интернетом

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал станцию спутниковой связи, позволяющую обеспечить бесперебойный доступ в интернет в поездах дальнего следования. Непрерывная связь с геостационарными спутниками позволит решить проблему отсутствия доступа к сети вне зон покрытия мобильного интернета. Спутниковое оборудование позволяет осуществлять передачу видео, голоса и других данных в режиме реального времени со скоростью до 6 Мбит/с.

Станция, разработанная специалистами Московского научно-исследовательского института связи (входит «Росэлектронику»), менее чем за 30 секунд обеспечивает автоматическое наведение на находящийся на геостационарной орбите спутник-ретранслятор, используя данные встроенного GPS-приемника. Блок управления непрерывно сопровождает спутник при движении транспортного средства и осуществляет немедленный повторный поиск и захват спутника после потери сигнала: например, при проезде тоннелей. Форм-фактор антенной системы обеспечивает возможность ее установки практически на любом наземном или надводном транспортном средстве: в поездах, на морских судах или автомобилях.

«Сегодня пассажиры поездов могут уверенно пользоваться интернетом, только пока находятся в пределах населенных пунктов. Система спутниковой связи Ростеха может существенно повысить комфорт дальних поездок. Кроме того, значительно возрастет их безопасность: станция связи способна в режиме реального времени передавать диспетчерам информацию о состоянии основных узлов и систем поезда, а также видеоинформацию об окружающей обстановке в пути следования. Это даст возможность своевременно выявлять нештатные ситуации и оперативно на них реагировать», - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Изделие монтируется на амортизаторах для защиты от вибраций и ударов, а также закрывается радиопрозрачным защитным обтекателем, обеспечивающим работу в сложных условиях эксплуатации. Диапазон рабочих температур антенной системы – от -40 до +55 °С, а вес с дополнительным радиочастотным оборудованием не превышает 60 кг. Все оборудование имеет модульную конструкцию и его состав может изменяться в соответствии с требованиями заказчика.

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