В «Связном» стартовали продажи «Яндекс.Станции Мини»

«Связной» объявил о старте продаж «Яндекс.Станции Мини» в магазинах ритейлера. «Связной» стал первой розничной сетью, в которой появилась новая умная мини-колонка от «Яндекса».

«Яндекс.Станция Мини» представлена в двух цветах — белом и чёрном. Новинку можно приобрести в магазинах «Связной» или на сайте svyaznoy.ru по цене 3990 рублей. Покупатели «Яндекс.Станции Мини» получат в подарок три месяца подписки «Яндекс.Плюс». Устройство можно также приобрести в магазине «Яндекса».

Сегодня технологии для дома стремительно проникают в быт человека и делают его жизнь более комфортной. «Яндекс.Станция» — это не просто колонка для воспроизведения музыки, а полноценный помощник, который способен успешно выполнять многие функции в быту, взаимодействуя с устройствами для «умного дома»: с лампами, розетками, кондиционерами, чайниками и другими устройствами.

«Мы наблюдаем большой интерес наших покупателей к умным помощникам от Яндекса: в «Связном» уже 85% продаж от всех умных колонок приходится именно на Яндекс.Станцию. С выходом новинки технология «умного дома» становится ещё более доступной для каждого жителя страны, поэтому я убеждён, что новая «Яндекс.Станция Мини» также будет очень популярна среди наших клиентов», — сказал вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.