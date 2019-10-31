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В сервисный центр системного интегратора Oberon назначен новый директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Компания Oberon, интегратор бизнеса, сообщила о назначении Сергея Сидорова на должность директора сервисного центра. Среди заказчиков подразделения такие лидеры в своих отраслях, как «Ренессанс Кредит», «Первая грузовая компания», «Данон Юнимилк» и др.

На этой позиции он займется продвижением услуг Oberon в области профессионального сервиса и ИТ-аутсорсинга: от технической поддержки оборудования и ПО, сопровождения информационно-телекоммуникационных и инженерных систем до аутсорсинга ИТ-службы и ИТ-инфраструктуры ЦОД. Кроме того, в зону ответственности г-на Сидорова войдут общее руководство подразделением, формирование актуального и востребованного рынком продуктового портфеля, а также обеспечение роста финансовых показателей и числа заказчиков.

«Я рад, что Сергей принял решение присоединиться к Oberon, но уже в новом статусе. В качестве главы сервиса он займется в том числе дополнением портфеля и продвижением услуг технической поддержки и ИТ-аутсорсинга как внутри компании, так и на внешнем рынке, — отметил генеральный директор компании Oberon Евгений Яшин. — Качественный сервис, подчеркну, является настоящим конкурентным преимуществом как для интегратора, так и для бизнеса наших заказчиков. Профессионализм и квалификация экспертов команды Oberon гарантируют надежность и бесперебойную работу не только оборудования и программных решений ведущих производителей, но и ИКТ-инфраструктуры любой организации в целом».

Олег Ровенский, возглавлявший подразделение до октября 2019 г., переходит на позицию технического директора сервисного центра компании и будет отвечать за технологические процессы и обеспечение качества предоставляемых услуг.

Сергей Владимирович Сидоров родился 1 августа 1975 г. Окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ по специальности «инженер-системотехник» в 1998 г.

Ранее, 2007—2010 гг., г-н Сидоров занимал должность эксперта отдела систем передачи данных департамента комплексных решений в IBS Platformix. В 2010 по 2013 г. руководил отделом сетей передачи данных в команде Oberon. С 2013 по 2019 г. возглавлял отдел технической поддержки департамента технического сервиса РАССЭ (ГК «АйТеко»).

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