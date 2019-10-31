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УЦ «АСКОМ» разместил часть ИТ-инфраструктуры в «Техносерв Cloud»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Техносерв Cloud» и удостоверяющий центр «АСКОМ» объявили о сотрудничестве. УЦ «АСКОМ» работает в области системной интеграции высокотехнологичных услуг и информационной безопасности, предоставляет услуги специализированного оператора связи и выполняет функции удостоверяющего центра.

Компания «АСКОМ» разместила часть ИТ-инфраструктуры в «Виртуальном дата-центре» на базе VMware. Услуга позволяет значительно упростить управление виртуальными машинами и сетями, а также создать резервную инфраструктуру или гибридное облако за счет использования платформы OpenStack.

«Мы гарантируем доступность и высокую безопасность услуги на 99,95%. Межсетевой экран защищает сеть от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика как извне, так и внутри VDC. Также предусмотрена защита от DDoS-атак и возможность организации VPN-доступа к облаку», - сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.

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