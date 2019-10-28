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БТЕ стала официальным партнером российского разработчика «Русбитех-астра»

Интеграция Системное ПО

Компания БТЕ, специализирующаяся на сервисе банковского оборудования, инженерных систем и ИТ-инфраструктуры, получила сертификат авторизованного партнера «Русбитех-астра», российского разработчика операционных систем Astra Linux.

Данный сертификат подтверждает право компании БТЕ на продвижение, внедрение и сопровождение решений для создания защищенных информационных систем на основе технологий Astra Linux.

Операционная система специального назначения Astra Linux обеспечивает защиту информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну с уровнем секретности «совершенно секретно». При этом Astra Linux является универсальной ОС и может применяться для обработки любой информации ограниченного доступа: персональных данных, коммерческой и государственной тайны, причем как на автономных компьютерах, так и в составе сложнейших территориально-распределенных систем.

Astra Linux имеет сертификаты средств защиты информации Министерства обороны Российской Федерации, ФСТЭК России и ФСБ России и включена в Единый реестр российского программного обеспечения.

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