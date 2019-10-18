Решение «Росэлектроники» оптимизирует информационно-управляющие системы для госструктур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал программное обеспечение для создания распределенных информационно-управляющих систем Вооруженных сил, органов государственной власти, госкорпораций и других сложных интегрированных структур.

Программный комплекс, получивший название «Поддержка-СППР», представляет собой систему поддержки принятия решений, которая после ввода исходных данных, требований и ограничений самостоятельно формирует оптимальный план создания средств автоматизации, оценивает их функциональные характеристики и надежность, просчитывает стоимость и сроки разработки. План создания средств автоматизации формируется на основе анализа организационной и функциональной структуры распределенных информационно-управляющих систем организационного типа (РИУС ОТ), перечня и требований к функциональным носителям, процессам и задачам.

Разработанное программное обеспечение способно выполнять как прямую задачу – формировать решения, исходя из заданных ресурсных ограничений, так и обратную – рассчитывать необходимый объем ресурсов для достижения требуемого уровня автоматизации. Программный комплекс также способен планировать работы, необходимые для продления сроков эксплуатации уже существующих распределенных информационно-управляющих систем.

«Применяемые сегодня распределенные информационно-управляющие системы разрабатывались без единого подхода, и сейчас для их сопряжения и корректной интеграции требуются специальные конвертеры и протоколы. Программный комплекс «Поддержка-СППР» призван гармонизировать создание новых и развитие существующих систем, а также сократить трудозатраты на выбор оптимальных решений», - сказал генеральный директор НИИИТ Игорь Бреслер.

Комплекс «Поддержка-СППР» создан в НИИ информационных технологий (входит в «Росэлектронику»), который специализируется на разработке автоматизированных систем управления.