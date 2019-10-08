Аудитория киберспорта в России выросла до 12 млн человек

По данным исследования Nielsen, аудитория киберспорта в России по размеру в 2019 году перешагнула отметку в 12 млн человек и продолжает расти в среднем на 20% ежегодно. Вслед за аудиторией в киберспорт активнее идет бизнес: количество спонсорских сделок в индустрии во всем мире за последние пять лет увеличилось почти в 60 раз — с 20 до 1173.

Одна из причин такого интереса — высокий возврат на инвестиции от спонсорства. В России он в среднем составил 1:3. На каждый вложенный рубль бренды-спонсоры получили отдачу в три рубля в виде медиаценности — совокупного показателя, включающего как материальные, так и нематериальные спонсорские активы. При этом существуют примеры, в которых киберспортивные интеграции позволили добиться значительно больших результатов, вплоть до 1:52.

Для сравнения, средний размер возврата на инвестиции в маркетинговые коммуникации в России в 2018 году составил 0,97 или 97 копеек краткосрочного эффекта на продажи на каждый вложенный рубль.

«Киберспорт становится все более эффективным каналом для коммуникации с молодой аудиторией его болельщиков, чьи привычки потребления медиаконтента имеют уникальные особенности. Например, с ними сложнее коммуницировать в традиционных медиаканалах. В США почти четверть целевой аудитории не смотрит телевидение. А среди тех, чей основной канал потребления киберспортивного видеоконтента — Twitch, эта цифра достигает 61%. При этом те бренды, которые напрямую взаимодействуют с игроками и болельщиками в рамках спонсорских интеграций и проводят нестандартные размещения с нетривиальными механиками, воспринимаются аудиторией с большей симпатией. Почти четверть (24%) киберспортивных болельщиков лояльны к таким брендам и готовы предпочесть их продукцию другим маркам», — сказал Майкл Хейна, руководитель киберспортивного направления Nielsen Sports в Европе.