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Шалит Павел
|03.02.2025
|FESCO поможет детям из Приморского края освоить 3D-инжиниринг 1
Шалит Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
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