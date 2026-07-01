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Нигматулин Гафур

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Directum и Удмуртский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве 1
26.10.2009 17-18 ноября пройдут «Открытые бизнес-дни Directum» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нигматулин Гафур и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1245 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1504 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13839 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1448 1
Управление финансами - Financial management 643 1
Россия - РФ - Российская федерация 164608 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8737 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
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