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Индексная книга (каталог) CNews*
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Миронов Константин

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Российские учёные научили роботов находить кратчайший путь в сто раз быстрее 1
17.06.2009 Digital Design внедрила терминальное решение в «Первой грузовой компании» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Миронов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 868 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12187 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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