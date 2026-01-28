Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лисенков Дмитрий
|ЭМИ ГК - ЭМИ-Прибор - Оптосенс - Optosense 3 2
|Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 5 1
|Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 14 1
|Crocus Technology - Крокус Технолоджи 16 1
|Promobot - Промобот 153 1
|Cinemood - МультиКубик 31 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
|FreePik 1482 1
|Даббах Арсений 16 1
|Кивокурцев Олег 95 1
|Киселев Олег 34 1
|Удальцов Юрий 12 1
|Калюжный Сергей 7 1
|Трапезников Андрей 5 1
|Уринсон Яков 5 1
|Аветисян Владимир 4 1
|Чубайс Анатолий 218 1
|Дворкович Аркадий 212 1
|Кушнарев Андрей 20 1
|Южаков Алексей 31 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158045 2
|Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1327 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2984 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
