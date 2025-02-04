Концевик Георгий
|04.02.2025
|Новый алгоритм ИИ от ИТМО в 30 раз ускорил поиск оптимального маршрута для автотранспорта 1
Концевик Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
|Маршрутизация - Routing 500 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339511, в очереди разбора - 769518.
Создано именных указателей - 168213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.