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Качайкина Виктория


18.02.2025 Облачные кассы «Атол Онлайн» помогают обслуживать клиентов BetBoom 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Качайкина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 274 1
BetBoom - Бет бум 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2363 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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