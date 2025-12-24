Разделы

Зайцева Нина


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Российские ученые разработали программу для оценки индивидуальных профессиональных рисков здоровью на производствах 1
05.09.2003 "РБК СОФТ" разработал сайт Hyundai Motor Company 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зайцева Нина и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Hyundai Motor Company 419 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
