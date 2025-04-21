Получите все материалы CNews по ключевому слову

Дмитриевский химический завод — один из крупнейших российских производителей химической продукции для различных отраслей промышленности и народного хозяйства. Поставляет продукцию по всей России, странам СНГ, Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока.