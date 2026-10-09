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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202528
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Мероприятия 894

Бобков Евгений

СОБЫТИЯ


09.10.2026 «МегаФон»: до 40% рутинных задач операторов связи будут выполняться без помощи человека 1
16.05.2022 «Работа.ру»: каждый пятый россиянин считает, что успеха в ИТ добиваются самоучки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бобков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13149 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1717 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 168639 1
Образование в России 2979 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3213 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16367 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34347 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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