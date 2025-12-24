Получите все материалы CNews по ключевому слову
Благотворительный фонд В. Потанина
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|24.12.2025
|ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер» 1
|05.09.2024
|«Элар» завершил второй этап оцифровки для проекта «РазАРХИВация» 1
|16.08.2007
|E-xecutive.ru начнет помогать студентам в сентябре 1
Благотворительный фонд В. Потанина и организации, системы, технологии, персоны:
|ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
|Владес Олег 1 1
|Шалугина Ирина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.