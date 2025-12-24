Разделы

Благотворительный фонд В. Потанина

СОБЫТИЯ

24.12.2025 ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер» 1
05.09.2024 «Элар» завершил второй этап оцифровки для проекта «РазАРХИВация» 1
16.08.2007 E-xecutive.ru начнет помогать студентам в сентябре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Благотворительный фонд В. Потанина и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
Оцифровка - Digitization 4937 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 1
Владес Олег 1 1
Шалугина Ирина 1 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
