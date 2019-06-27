«Ланит» чудом получил крупный ИТ-подряд «Почты России», но потерял 5 млн из-за технической ошибки

«Ланит» без конкурса получил 380-миллионный ИТ-подряд «Почты России» на развитие софта ГИС ЖКХ, хотя перед этим участвовал в тематическом конкурсе, но его заявка была отклонена по причине отсутствия некой справки. Предоставить ее интегратор не смог из-за технической справки, стоившей ему по факту 5 млн руб.

Подряд для «Ланита» на ГИС ЖКХ

Как обнаружил CNews, «Почта России» на бесконкурсной основе привлекла подрядчика на развитие прикладного ПО госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства России (ГИС ЖКХ) и его сопровождение за 379,9 млн руб., потому что перед этим не смогла определить победителя на официальном конкурсе. Договор был подписан с компанией «Ланит», которая принимала участие в тендере, но ее заявка была отклонена.

Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, и разъяснений представителей «Почты» для CNews.

Отметим, что в многолетней практике мониторинга крупных госзакупок по линии ИТ редакция CNews с подобной историей сталкивается впервые. В «Почте» заверили CNews, что никакого противоречия с точки зрения действующего закупочного законодательства здесь нет.

«На конкурс, который был размещен “Почтой России” 29 апреля 2019 г., была подана только одна заявка — от “Ланита”, — отметили собеседники редакции. — В связи с отсутствием необходимой справки, заявка “Ланита” была отклонена. По закону, в подобных случаях, когда в конкурсе нет победителя или соответствующего количества участников, мы вправе заключить соглашение с любой компанией, соответствующей требованиям конкурсной документации. Мы приняли решение работать с компанией “Ланит”».

«Почта России» безальтернативно определила подрядчика на ГИС ЖКХ, накануне отказав ему на конкурсе

По условиям договора интегратор станет осуществлять модернизацию прикладного ПО для ГИС ЖКХ и его сопровождение с 10 июня 2019 г. по 10 июня 2020 г.

Справка ценою в пять миллионов

Как следует из пояснений «Почты», условия несостоявшегося конкурса были прописаны таким образом, что общая стартовая цена лота в 379,9 млн руб. по итогам тендера должна была остаться неизменной. В предложениях участников могла варьироваться максимальная стоимость обязательных работ, изначально оцененная в 330 млн руб.

В своей заявке «Ланит» данную сумму снижать не стал. Но когда «Почта» обратилась к компании повторно после несостоявшегося конкурса, «Ланит» согласился выполнить обязательные работы на 5 млн руб. дешевле — за 325 млн руб.

«Таким образом, за счет снижения стоимости за единицу товара, работ, услуг мы увеличили количество человекодней разработки дополнительной функциональности, — отмечают в “Почте”. — При неизменной общей сумме договора в 379,9 млн руб. стоимость дополнительных работ, реализацию которых мы вправе заказать у компании-подрядчика, составляет теперь 54,9 млн руб.».

Для «Ланита» это означает, что по итогам данной истории компания «недозаработает» 5 млн руб. на основных работах, но сможет компенсировать эту сумму, потратив лишнее время своих сотрудников.

Отметим, что в протоколе конкурсной комиссии, отклонившей заявку «Ланита», указывалось, что компания не представила «решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, а также сведения о том, что данная сделка не является для участника сделкой с заинтересованностью».

«Решение не прикрепилось, потому что была техническая ошибка», — описали CNews причины инцидента представители «Ланита». По их заверению, к повторному предложению недостающий документ уже был прикреплен, а других корректировок компании вносить не пришлось.