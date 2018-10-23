В России внедрен искусственный интеллект, следящий, чтобы врачи назначали правильное лечение

В России впервые внедрили искусственный интеллект, который проверяет медицинские карты, оценивая адекватность назначенного лечения жалобам пациента. Решение было разработано специалистами мобильной клиники Doc+ и внедрено в сети клиник «Доктор рядом».

Внедрение продукта

Сеть клиник «Доктор рядом» внедрила решение для автоматической проверки медицинских назначений на базе искусственного интеллекта, созданное специалистами мобильной клиники Doc+. Это было первое коммерческое внедрение продукта, который теперь доступен для внедрения и в других медицинских учреждениях.

Решение Doc+ работает в «Доктор рядом» с 11 октября. До этого летом 2018 г. стороны осуществили совместный проект, во время которого искусственный интеллект получил возможность обучаться не только на материалах Doc+, но и на нескольких тысячах медицинских протоколов «Доктор рядом». Тогда же система была обучена работать с информацией из внешних источников, одновременно специалисты Doc+ создали API для ее интеграции с системами партнера. До совместного проекта решение использовалось для контроля качества лечения только в самой Doc+.

По словам Ильи Ларченко, директора по инновациям Doc+, компания создает медицинские разработки на базе искусственного интеллекта уже более полутора лет, но до этого они применялись только в собственной мобильной клинике, теперь же станут доступны всему рынку.

Что умеет система

Разработка Doc+ стала частью системы контроля качества в «Доктор рядом». Решение занимается анализом медицинских карт, которые проверяет по 15 параметрам. Проверку проходят 100% карт. Искусственный интеллект устанавливает взаимосвязь между жалобами пациента и рекомендациями доктора, проверяя таким образом правильность назначенного лечения, и предупреждает о возможной ошибке.

Проверке подвергается в том числе, например, полнота сведений, собранных при обследовании больного, и правильность дозировок лекарств, предписанных врачом. Проанализировав взаимозависимость между данными, внесенными в карту, алгоритм выставляет оценки по каждому из 15 критериев. Если оценки низкие, карта передается на оценивание врачу-эксперту.

Doc+ уже полтора года разрабатывает медицинские сервисы на основе искусственного интеллекта

Как пояснили CNews в «Доктор рядом», до этого контроль качества осуществлялся полностью вручную врачами-экспертами — они проверяли соответствие назначенного лечения жалобам пациента во всех картах. Теперь же первичный отбор карт, где есть подозрение на ошибку, проводит искусственный интеллект, и эксперты анализирует уже только эти карты. Разработчики утверждают, что благодаря помощи алгоритма врачи тратят на проверку медицинских документов в три раза меньше времени, при этом снижается возможность ошибок в оформлении протоколов, а сама проверка проходит беспристрастно.

Пока что решение проверяет только назначения врачей-терапевтов, но в разработке уже находятся системы контроля качества работы педиатров и гинекологов. По словам Александра Пилипчука, гендиректора сети клиник «Доктор рядом», решение Doc+ будет использоваться также для проверки протоколов телемедицинских консультаций. Кроме того, как сообщили CNews в Doc+, результаты проверки карт передаются врачам, назначавшим лечение, затем отдельные случаи рассматриваются на ежемесячных встречах, и по результатам проверок выбираются темы для дополнительного образования сотрудников.

Об участниках сделки

«Доктор рядом» — это сеть медицинских клиник в Москве, которая занимается реализацией одноименной программы государственно-частного партнерства. По состоянию на конец августа 2018 г. сеть насчитывала 11 медицинских центров, в 2018 г. к ней добавился первый клинико-диагностический центр.

В рамках проекта «Доктор рядом телемед» пациенты могут общаться с врачами удаленно — с 2016 г. в сети клиник работает платформа для телемедицинских консультаций. Согласно данным самой компании, аудитория сервиса «Доктор рядом телемед» насчитывает более 2 млн клиентов.

Doc+ — это первая в России полностью мобильная клиника. Пациент может с мобильного устройства осуществить такие действия, как вызов врача на дом, сдача анализов и получение их расшифровки, запись на прием в клиники Москвы, заказ лекарств из аптек или же пообщаться с врачом онлайн. Doc+ также создает решения на основе искусственного интеллекта, в число которых входят система маршрутизации врачей, электронная медицинская карта, анамнез-бот и др.