Глава «крупнейшей» майнинговой компании сбежал с $35 млн и оборудованием

Гендиректор «крупнейшей» майнинговой компании Вьетнама исчез, взяв с собой $35 млн денег инвесторов. Одновременно с фабрики компании были вывезены 600 установок для майнинга. В Facebook гендиректор написал, что при нынешнем плачевном состоянии рынка это все, что ему остается сделать.

Побег с инвестициями

Гендиректор вьетнамской майнинговой компании Sky Mining Ле Мин Там (Le Minh Tam) предположительно сбежал из страны с $35 млн средств, принадлежащих инвесторам. Связь с ним была утрачена неделю назад, если не считать извинений перед инвесторами, которые он опубликовал в Facebook через два дня после исчезновения, пишет ресурс VnExpress.

В Facebook Там извинился «за все» и пожаловался, что рынок непредсказуем, стоимость оборудование для майнинга снизилась радикально, и доходность предприятия падает. «Последнее средство для меня — продолжать прятаться от общественности чтобы защитить свою жизнь», — написал он. Там порекомендовал инвесторам обратиться в компанию, чтобы получить компенсацию, после чего Sky Mining сможет объявить о банкротстве.

Согласно этой инструкции инвесторы посетили главный офис компании, расположенный в Хошимине, в районе Фу-Нхуань, но обнаружили, что здание закрыто, и на нем больше нет таблички с названием Sky Mining. Кроме того, 600 майнинговых машин, которыми была оборудована фабрика компании в городе Бэнь-Хоа соседней провинции Донг-Най, также исчезли — их забрали неизвестные люди, представившиеся как обслуживающий персонал.

«Мы тоже жертвы»

В настоящий момент заместитель председателя правления Sky Mining Ле Минь Хие (Le Minh Hieu) формирует временный совет из 16 участников, чтобы поддержать инвесторов и оценить оставшиеся активы компании. Получить немедленную информацию об активах руководство компании не может, поскольку Там лично и напрямую управлял мощностями и площадками для майнинга.

Хие обвиняет гендиректора в том, что тот сбежал в США. Sky Mining уже сообщила о случившемся полиции и представила доказательства, что остальные руководители не имели отношения к действиям Тама. Вице-председатель упомянул, что от многих инвесторов уже поступали угрозы причинить вред его семье. «Мы тоже жертвы», — сообщил он VnExpress.

Мероприятие Sky Mining по привлечению инвесторов. Ле Мин Там третий справа

Группа из 20 инвесторов также уже подала заявление о предполагаемом мошенничестве в местное отделение полиции.

«Крупнейшая» компания Вьетнама

На своем веб-сайте Sky Mining сообщает, что специализируется на покупке и эксплуатации техники для майнинга. Компания предлагает инвесторам арендовать майнинговые установки, которые размещаются на 26 объектах Sky Mining во Вьетнаме, за сумму от $100 до $5 тыс. в год. Компания обещает, что в по истечении этого срока инвесторы вернут первоначальные вложения и получит прибыль до 300%. Инвесторы, которые пригласят в проект новых участников, получат дополнительные комиссионные.

Sky Mining начала работу в марте 2018 г. и приобрела с тех пор 7 тыс. майнинговых установок. Компания проводит многочисленные мероприятия для привлечения инвесторов в Ханое и Хошимине, на которых называет себя «крупнейшей» майнинговой компанией во Вьетнаме.

Похожие случаи

Это не первый случай мошенничества со стороны майнинговой компании во Вьетнаме. В апреле инвесторы точно также требовали возврата средств от компании Modern Tech, которая, по их словам, отняла у них $650 млн, тоже пообещав высокие доходы от проекта по добыче криптовалюты.

Схема была сходной: Modern Tech гарантировала, что инвесторы будут получать минимум 48% в месяц, а начальные инвестиции смогут окупить менее чем за четыре месяца. Компания была создана в октябре 2017 г. группой из восьми человек, которые вложили в бизнес $4,4 млн, что довольно немного по сравнению с потерями инвесторов. Modern Tech до сих пор не ответила на обвинения, связаться с основателями не удается.

В первые четыре месяца 2018 г. Вьетнам импортировал в общей сложности 6,4 тыс. майнинговых систем, если полагаться на официальные данные. Он постоянно входит в первую пятерку стран с самым большим трафиком на биткоиновых биржах и криптовалютных новостных сайтах. При этом, несмотря на предложение легализовать криптовалюты в стране, власти Вьетнама продолжают считать их вне закона.