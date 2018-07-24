На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника

Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая модель трехколесного электрокара SAM, договорилась об эксклюзивном предоставлении услуг каршеринга в Сколково. В числе прочего на территории Сколково будет тестироваться возможность передвижения электрокара в частично беспилотном режиме.

Эксклюзивный каршеринг электрокаров в Сколково

Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая трехколесный электрокар SAM, заключила со Сколково соглашение о предоставлении услуг каршеринга на его территории на эксклюзивной основе. Об этом заявил основатель компании Илья Федичев. Срок эксклюзивного действия соглашения составляет два года.

Объявление было сделано в ходе проведенного Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы в технопарках столицы мероприятия «День без турникетов». Компания «Электротранспортные технологии» является резидентом технопарка «Калибр», который был одной из площадок для проведения данного мероприятия.

Сервис каршеринга электромобилей в Сколково предоставляет компания Belkacar. Аналогичное соглашение с инноградом было заключено и сервисом «Делимобиль». Но, как отмечает Илья Федичев, данные соглашения подразумевают использование парковок за пределами иннограда, тогда как в соглашение с его компанией речь идет о каршеринге внутри самого Сколково.

Что сможет российский трехколесный электрокар

Трехколесный электромобиль SAM класса A вмещает двух пассажиров, для управления им нужны права категории B или B1. Автомобиль может развивать скорость до 100 км/час.

Беспилотный электрокар SAM

Зарядки автомобиля хватает на 100 км. Стоимость одной зарядки составляет 21 руб., время зарядки полтора часа. Заряжаться можно от обычной электророзетки.

Автомобиль обладает печкой и обеспечивать подогрев сиденья и лобового стекла, благодаря чему его можно использовать зимой.

Также автомобиль позволяет размещать на заднем сиденье изотермические боксы, пригодные, например, для перевозки еды. За счет этой особенности, а также за счет низких эксплуатационных расходов SAM может подойти не только каршеринговым сервисам, но и службам доставки, считает Федичев.

Электрокар сможет добираться с парковки и обратно

Важной особенностью SAM является возможность использования его в частично беспилотном режиме. Разработчики электрокара хотят, чтобы автомобиль самостоятельно мог передвигаться на небольшие расстояния.

SAM и его основатель Илья Федичев

Например, в случаях, когда пользователь вызывает автомобиль, он сможет самостоятельно приехать к нему с ближайшей стоянки, а после поездки возвращаться туда для подзарядки. Такая возможность будет особенно актуальной в аэропортах.

Сейчас водитель должен оставлять машину в парковке, находящейся на расстоянии от аэровокзала. В случае же с частично беспилотном режимом автомобиль можно будет оставить непосредственно у аэровокзального комплекса, после чего он самостоятельно отправиться на стоянку в ожидании нового клиента.

Пока законодательства о работе беспилотного транспорта в России нет. В связи с этим передвижения электромобилей SAM по Сколково будут регулироваться внутренними правилами иннограда, говорит Федичев.

Электромобили будут передвигаться по полосам, выделенным для общественного транспорта. Илья Федичев надеется, что эксперимент в Сколково позволит отработать все нюансы с передвижениями SAM, после чего электромобиль можно будет использовать и за пределами иннограда.

Сколько будет стоить SAM

Пока договоренностей с сервисами каршеринга у «Электротранспортных технологий» нет. Помимо каршеринга, электромобиль SAM можно будет и приобрести по спецзаказу: его цена составит 850 тыс. руб.