За отказ опровергнуть клевету в интернете будут сажать в тюрьму

В Госдуме прошел первое чтение законопроект, который ужесточит наказания за отказ удалять порочащую или недостоверную информацию в интернете. Граждане будут платить за это штраф не в размере 1-2 тыс. руб., как сейчас, а до 20 тыс. руб. За злостный отказ будет полагаться уголовное наказание вплоть до года тюрьмы.

Повышение штрафов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для лиц, которые вопреки требованию суда продолжают распространять порочащую или недостоверную информацию или не дают опровержение уже распространенной ложной информации. Документ представляет собой набор поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки были предложены депутатами фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Если лицо игнорирует постановление суда в первый раз, это будет караться наложением штрафа в размере до 20 тыс. руб. для граждан, до 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 200 тыс. руб. для организаций.

Сейчас штрафы существенно ниже — 1-2 тыс. руб. для граждан за первый отказ выполнить постановление и от 2 до 500 тыс. руб за повторный отказ — поэтому владельцы сайтов зачастую игнорируют постановления судов о прекращении распространения ложной информации и ее опровержении, поясняется на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят примеры информации, распространение которой обычно запрещается судами. Это могут быть, например, публикации в СМИ, которые нарушают авторские права, или же материалы, которые могут причинить вред жизни и здоровью детей, а также публикации, направленные на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Госдума решила взвинтить штрафы за отказ удалять ложную информацию в интернете

Если после уплаты штрафа лицо, распространяющее ложную информацию, по-прежнему не выполняет требования суда, его вновь привлекают к административной ответственности. Гражданам будут назначать административный арест до 10 суток или обязательные работы до 120 часов, должностных лиц ожидает арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов. Организации же в случае повторного невыполнение предписания суда будут платить штрафы до 200 тыс. руб.

Уголовная ответственность

Если же лицо злостно не исполняет предписание суда или препятствует его исполнению, при этом данное лицо в течение последнего года уже понесло административное наказание за то же самое нарушение, оно будет привлечено к уголовной ответственности. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс России также прошли первое чтение в Госдуме.

Поправки предусматривают в этом случае уплату штрафа в размере до 50 тыс. руб. либо в размере дохода осужденного за период до шести месяцев. Как вариант, наказание может заключаться в обязательных работах на срок до 240 часов, либо исправительных работах на срок до одного года. Также возможен арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Наказание для госслужащих

Если же постановление суда о прекращении распространения ложной информации или о ее опровержении злостно не выполняется представителями власти, государственными или муниципальными служащими, а также служащими коммерческой или иной организации, то их ожидает отдельное наказание.

В этом случае налагается штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Как вариант, возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Могут быть также назначены обязательные работы на срок до 480 часов, или принудительные работы на срок до двух лет. Также возможен арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.