Microsoft запретила выключать компьютер, пока не обновлена Windows

Крупное обновление для Windows 10 под названием April 2018 Update стало доступно всем желающим 30 апреля 2018 г. Оно привнесло ряд новых функций и возможностей, а также некоторые позитивные изменения в пользовательском интерфейсе. Тем не менее, не обошлось и без ложки дегтя.

Так пользователи Reddit, популярной новостной и дискуссионной платформы, заметили, что в последней версии Windows 10 пункт «Завершить работу» меню «Пуск» более не доступен, если имеются загруженные, но еще не установленные обновления. Таким образом, пользователь вынужден ожидать завершения установки обновлений, прежде чем он сможет штатно выключить устройство. Более того, длительное нажатие кнопки питания на корпусе компьютера, которое обычно приводит к «аварийному» отключению питания, теперь не возымеет должного эффекта незамедлительно: вместо этого Windows сперва отобразит на экране информационное сообщение, соберет данные о состоянии системы и лишь затем позволит компьютеру отключиться.

«Вернувшись час спустя после "завершения работы компьютера", я обнаружил, что Windows все еще работает и что-то обновляет. – пожаловался пользователь Reddit под ником natewu. – Обновление привело к полному зависанию системы на этапе загрузки. Из сотни попыток загрузиться в безопасном режиме одна все-таки увенчалась успехом. Я удалил последние обновления, которые приводили к краху системы, и загрузился в обычном режиме. Было уже поздно, поэтому я решил выключить компьютер, нажав старую добрую комбинацию клавиш Alt+F4 на рабочем столе, но обнаружил, что привычный пункт в меню завершения работы Windows просто-напросто отсутствует».

Пункт "Shut down" (завершение работы) оказался заменен на "Update and shut down" (обновить и завершить работу)