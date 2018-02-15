В России появится нацсистема управления данными, которая избавит бизнес от отчетности

На инвестиционном форуме «Сочи-2018» Дмитрий Медведев призвал предельно оцифровать отношения государства и бизнеса, а также создать национальную систему управления данными на базе Росстата.

Нацсистема управления данными

В России появится национальная система управления данными на базе Росстата, которая поможет уменьшить для бизнеса нагрузку от предоставляемой им государству отчетности. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на инвестиционном форуме «Сочи-2018». Выступая на пленарном заседании, он также отметил, что новая система должна быть создана Минэком, которому для этого предстоит в ближайшее время подготовить приоритетный проект Правительства по данному вопросу.

Саму по себе отчетность Медведев считает одной из серьезных проблем для предпринимателей. Однако он уверен, что цифровизация поможет не только сократить объемы этой отчетности, но где-то и вовсе от нее отказаться, как это отчасти произошло в торговле после повсеместной установки онлайновых кассовых аппаратов, напрямую передающих данные в госорганы.

«Есть отчеты, которые дублируют друг друга, — отметил Медведев. — При этом получаемая информация зачастую просто не используется, а накапливается в бумажном виде». По убеждению главы правительства в системе сбора данных необходимо не просто избавиться от дублирования, а постепенно от сбора отчетности переходить к операциям с первичной информацией.

Цифровизация отношений с бизнесом

Цифровизация отношений бизнеса и государства, с точки зрения Медведева, должна происходить и по другим направлениям, что позволит улучшить в России так называемый деловой климат. В целом премьер-министр уверен в том, что по данному вопросу и так наблюдается позитивная динамика. Об это, например, свидетельствуют данные тематического международного рейтинга Doing Business, в котором наша страна с 2011 по 2017 гг. поднялась со 124 на 35 место. «Однако российский бизнес не всегда разделяет оптимизм этих оценок, и это понятно, — добавил Медведев. — Проблем по-прежнему много».

С его слов можно было заключить, что приоритетными с точки зрения цифровизации сферами он считает строительство, корпоративное управление и таможенное регулирование.

Дмитрий Медведев (на трибуне) призвал Минэк создать национальную систему управления данными

«У нас за последние годы накоплен неплохой опыт цифровизации отношений между гражданином и государством. Здесь мы продвинулись вперед, это очевидно, — уверен Медведев. — Благодаря сети многофункциональных центров, порталов услуг люди экономят время и силы. А бизнес пока вынужден работать во многом по-старому».

Премьер-министр считает, что это нужно исправить — «прежде всего на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах, — чтобы исключить всякую возможность надавить на предпринимателей».