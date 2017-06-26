Главе «Почты России» подбирают замену среди чиновников

Появились новые версии относительно того, кто возглавит «Почту России» в случае ухода ее гендиректора Дмитрия Страшнова. Среди кандидатов называются заместители министра экономического развития Николай Подгузов и Станислав Воскресенский.

Кто возглавит «Почту России»

Два заместителя министра экономического развития — Николай Подгузов и Станислав Воскресенский — вошли в число кандидатов на пост главы «Почты России». Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Данную информацию подтвердил и источник CNewsв министерстве.

Сейчас «Почту России» возглавляет Дмитрий Страшнов. Действующий контракт с ним заканчивается 1 июля 2017 г. Будет ли он продлен, пока неизвестно.

Напомним, это уже не первый слух о возможных преемниках Страшнова. Ранее среди претендентов на пост главы «Почты России» называли Светлану Сагайдак, до начала текущего года работавшую заместителем председателя «Сбербанка», и члена правления госкорпорации «Ростех» Сергея Куликова.

Новые кандидаты

Станислав Воскресенский родился в 1976 г. В 2004-2008 гг. работал в экспертном управлении Администрации Президента. В 2008-2012 гг. был замминистра экономического развития, затем работал в полпредстве Президента в Северо-Западном округе. В 2014 г. вновь стал заместителем министра.

СМИ гадают, кого могут назначить на место Дмитрия Страшнова

Николай Подгузов родился в 1974 г. Работал на различных должностях в Министерстве финансов, банках «Траст», «Ренессанс-капитал», «ВТБ капитал» и правительственном департаменте экономики и финансов. В 2013 г. занял пост заместителя министра экономического развития.

Из-за чего возникли проблемы у Страшнова

Страшнов пришел в «Почту России» в 2013 г. Изначально контракт с ним был заключен на год. В 2014 г. Минкомсвязи — куратор «Почта» — продлило контракт еще на три года.

В конце 2016 г. Генпрокуратура выяснила, что размер вознаграждения Страшнова, полученного им за 2014 г., составил p95 млн при средней зарплате на предприятии в p15-20 тыс. в месяц. В то же время установленные правительством правила запрещают руководителям госпредприятий получать вознаграждение, более чем в 8 раз превышающее среднюю зарплату на предприятии, если для него не установлено исключение.

После этого Минкомсвязи разрешило руководителям «Почты» получать в 500 раз больше средней зарплаты по предприятию. Также со Страшновым был заключен новый контракт — но всего на полгода.