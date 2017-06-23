Женящимся через портал госуслуг не придется сканировать паспорт
Исключить избыточное дублирование в ЗАГСах
По действующему законодательству, ЗАГСы в любом случае обязаны принимать оригиналы упомянутых документов — при личной явке лиц, вступающих в брак. Поэтому электронная подача скан-копий документов для пользователей ЕПГУ является явным дублированием обязательств.
Новая редакция закона предлагает считать предоставление скан-копий избыточным, поскольку они «дополнительно нагружают инфраструктуру передачи данных и при этом не обладают защитой от внесения изменений в документ, а значит, не являются юридически значимым источником сведений».
Законопроект предполагает устранить это противоречие. Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства России 15 июня 2017 г.
Функции ЗАГСов будут продублированы в МФЦ
В начале мая 2017 г. CNews сообщал о том, что многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут наделены правом оформлять документы, прерогатива выдачи которых ранее принадлежала только ЗАГСам. В частности МФЦ смогут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти.
Распоряжение Правительства о внесении в Госдуму законопроекта о новых полномочиях МФЦ, подготовленное Минэкономразвития, было разработано в контексте существующего плана мероприятий по развитию системы предоставления госуслуг в МФЦ по принципу «одного окна» на 2016–2018 гг.
Документ подразумевает, что ЗАГСы сохранят свои функции одновременно с расширением функций МФЦ.