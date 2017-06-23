Женящимся через портал госуслуг не придется сканировать паспорт

Госдума рассмотрит законопроект об упрощении подачи заявления о регистрации брака в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Планируется отменить подачу скан-копий удостоверений личности и подтверждений расторжения предыдущего брака.

Исключить избыточное дублирование в ЗАГСах

Будущих молодоженов России при подаче заявлений о регистрации брака через единый портал госуслуг (ЕПГУ) избавят от необходимости прикладывать к ним скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака. Данная норма прописана во внесенном в Госдуму законопроекте, который был подготовлен Минкомсвязи.

По действующему законодательству, ЗАГСы в любом случае обязаны принимать оригиналы упомянутых документов — при личной явке лиц, вступающих в брак. Поэтому электронная подача скан-копий документов для пользователей ЕПГУ является явным дублированием обязательств.

Новая редакция закона предлагает считать предоставление скан-копий избыточным, поскольку они «дополнительно нагружают инфраструктуру передачи данных и при этом не обладают защитой от внесения изменений в документ, а значит, не являются юридически значимым источником сведений».

Законопроект предполагает устранить это противоречие. Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов.

Подать заявление о регистрации брака в электронном виде будет проще

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства России 15 июня 2017 г.

Функции ЗАГСов будут продублированы в МФЦ

В начале мая 2017 г. CNews сообщал о том, что многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут наделены правом оформлять документы, прерогатива выдачи которых ранее принадлежала только ЗАГСам. В частности МФЦ смогут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти.

Распоряжение Правительства о внесении в Госдуму законопроекта о новых полномочиях МФЦ, подготовленное Минэкономразвития, было разработано в контексте существующего плана мероприятий по развитию системы предоставления госуслуг в МФЦ по принципу «одного окна» на 2016–2018 гг.

Документ подразумевает, что ЗАГСы сохранят свои функции одновременно с расширением функций МФЦ.