ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Продукция Axis Communications получила сертификацию «Росатома»

Интеграция Инфраструктура

«Росатом» сертифицировал средства видеонаблюдения Axis Communications серий P13, P14, P33 и Q60 для установки на атомных объектах. Все камеры прошли обязательные тестирования, регламентированные «Ростестом» для использования на атомных объектах на территории РФ.

Для сокращения финансовых и временных издержек для компаний-поставщиков и заказчиков оборудования, Axis Communications самостоятельно организовала сертификацию своих средств видеонаблюдения «Росатомом» для обеспечения физической безопасности и защиты на объектах атомной энергетики: это позволит избежать прохождения отдельных испытаний для каждой поставки. После согласования всех необходимых документов и технических проверок сертификацию в приоритетном порядке получили производимые в России и наиболее востребованные конечными потребителями модели серий P13, P14, P33 и Q60.

Процесс сертификации занял больше года и включал полную проверку документов, цепочки производства и камер видеонаблюдения. Непосредственный тест-драйв продукции осуществлялся «Ростестом», который испытывал её на работоспособность в сложных условиях и в чрезвычайных ситуациях. Среди тестов проводилась проверка камеры на устойчивость к кондуктивным помехам, электромагнитным полям и критическим температурам.

«Первостепенными задачами компании Axis является построение долгосрочных и надежных отношений с нашими партнерами и клиентами и следование требованиям законодательств стран, в которых мы представлены. После введения в действие приказа №277 от 27 июля 2017 года о сертификации оборудования для атомных энергообъектов мы решили минимизировать цепочку необходимых проверок для наших заказчиков и интеграторов путем сертификации целых линеек камер видеонаблюдения. Это снижает финансовые и временные затраты для всех участников цепочки и исключает использование нелицензированного оборудования», – отметил Александр Савиных, менеджер по работе с ключевыми клиентами Axis.

Полный список сертифицированной продукции: P1363, P1364-E, P1365 Mk II, P1365-E Mk II, P1367, P1367-E, P1368-E, P1434-LE, P1445-LE, P1445-LE-3, P1447-LE, P1448-LE, P3367-V, P3367-VE, P3374-LV, P3374-V, P3375-LV, P3375-LVE, P3375-V, P3375-VE, Q6000-E MK II, Q6054 MK III, Q6054-E MK III, Q6055, Q6055-C, Q6055E, Q6055-S.

Другие материалы рубрики

«Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel

Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco

Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей

ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества

Техника

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Как подключить МФУ к облаку и что это дает Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии