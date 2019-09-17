Продукция Axis Communications получила сертификацию «Росатома»

«Росатом» сертифицировал средства видеонаблюдения Axis Communications серий P13, P14, P33 и Q60 для установки на атомных объектах. Все камеры прошли обязательные тестирования, регламентированные «Ростестом» для использования на атомных объектах на территории РФ.

Для сокращения финансовых и временных издержек для компаний-поставщиков и заказчиков оборудования, Axis Communications самостоятельно организовала сертификацию своих средств видеонаблюдения «Росатомом» для обеспечения физической безопасности и защиты на объектах атомной энергетики: это позволит избежать прохождения отдельных испытаний для каждой поставки. После согласования всех необходимых документов и технических проверок сертификацию в приоритетном порядке получили производимые в России и наиболее востребованные конечными потребителями модели серий P13, P14, P33 и Q60.

Процесс сертификации занял больше года и включал полную проверку документов, цепочки производства и камер видеонаблюдения. Непосредственный тест-драйв продукции осуществлялся «Ростестом», который испытывал её на работоспособность в сложных условиях и в чрезвычайных ситуациях. Среди тестов проводилась проверка камеры на устойчивость к кондуктивным помехам, электромагнитным полям и критическим температурам.

«Первостепенными задачами компании Axis является построение долгосрочных и надежных отношений с нашими партнерами и клиентами и следование требованиям законодательств стран, в которых мы представлены. После введения в действие приказа №277 от 27 июля 2017 года о сертификации оборудования для атомных энергообъектов мы решили минимизировать цепочку необходимых проверок для наших заказчиков и интеграторов путем сертификации целых линеек камер видеонаблюдения. Это снижает финансовые и временные затраты для всех участников цепочки и исключает использование нелицензированного оборудования», – отметил Александр Савиных, менеджер по работе с ключевыми клиентами Axis.

Полный список сертифицированной продукции: P1363, P1364-E, P1365 Mk II, P1365-E Mk II, P1367, P1367-E, P1368-E, P1434-LE, P1445-LE, P1445-LE-3, P1447-LE, P1448-LE, P3367-V, P3367-VE, P3374-LV, P3374-V, P3375-LV, P3375-LVE, P3375-V, P3375-VE, Q6000-E MK II, Q6054 MK III, Q6054-E MK III, Q6055, Q6055-C, Q6055E, Q6055-S.