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«Гипросвязь» открыла представительство в Екатеринбурге

ИТ в госсекторе

Федеральное присутствие «Гипросвязь» расширилось за счет открытия представительства в Екатеринбурге.

На протяжении последних лет «Гипросвязь» участвует в знаковых проектах федерального масштаба, связанных с цифровизацией регионов России. Работы, выполняемые в Уральском ФО, курировались из филиала компании в Новосибирске. Появление представительства в Екатеринбурге в формате Уральского отдела Сибирского филиала «Гипросвязи» улучшит коммуникации с заказчиками в регионе и будет способствовать более эффективному оказанию профильных услуг. Опыт и отраслевая экспертиза компании теперь доступны коммерческим и государственным структурам, заинтересованным во внедрении современных информационно-телекоммуникационных решений в Уральском Федеральном округе.

Генеральный директор компании Алексей Малыш отметил: «Открытие представительства «Гипросвязи» в Уральском ФО позволяет решить важные задачи развития компании. Прежде всего, это укрепление коммуникаций и конструктивных партнерских отношений с ключевыми заказчиками. С одной стороны, это способствует повышению их удовлетворенности, а, с другой, росту узнаваемости и конкурентоспособности «Гипросвязь» на рынке проектных услуг».

Заместитель генерального директора - директор Сибирского филиала «Гипросвязи» Виктор Столяров отметил: «Представительство активно развивается, в 2020 году планируем полностью завершить набор персонала. На работу к нам приходят опытные специалисты, знающие местный рынок, особенности его конъюнктуры и способные достойно представлять «Гипросвязь» в Уральском федеральном округе – регионе с высокой динамикой экономического развития и большим потенциалом в части цифровизации».

Открытие представительства в Екатеринбурге стало очередным значимым событием 2019 года в жизни компании. Расширение географии присутствия – успешно реализуемая стратегическая задача «Гипросвязи», направленная на укрепление позиций компании во всех федеральных округах России.



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