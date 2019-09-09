Astra Linux поможет госсектору решить кадровый вопрос

Группа компаний Astra Linux, ведущий разработчик российского рынка операционных систем, объявляет о запуске акции федерального масштаба «Подготовка кадров от Astra Linux». По условиям акции, приобретая у партнеров вендора лицензии продуктов Astra Linux, заказчик получает сертификат на обучение сотрудников в одном из авторизованных учебных центров Astra Linux. Сроки действия акции – с 1 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. На момент запуска акцию поддержали авторизованные учебные центры в 35 городах России.

Цель акции – способствовать решению кадровой проблемы при реализации программы импортозамещения на местах. Отсутствие квалифицированных специалистов и компетенций для работы с отечественными программными продуктами у сотрудников госучреждений сегодня является, по мнению всех участников процесса, основным барьером и сдерживающим фактором при переходе на импортонезависимое ПО.

«Прежде всего наша акция направлена на повышение кадрового потенциала в сфере информационных технологий. В учебных центрах мы планируем параллельно формировать несколько потоковых групп для пользователей и системных администраторов, что позволит в совокупности выпускать на рынок от 500 до 1000 специалистов ежемесячно», – сказал директор по образованию ГК Astra Linux Федор Кирдяшов.

«Для нас важен комплексный подход, при котором партнеры и заказчики не только обеспечиваются качественными интегрированными решениями и технической поддержкой, но и могут рассчитывать на обучение персонала. Сотрудники, ежедневно существующие в данной информационной системе, для эффективной работы должны обладать определенными компетенциями, которых в силу объективных причин зачастую не имеют. ГК Astra Linux в своей продуктовой и маркетинговой политике опирается на запросы рынка, а недостаток специалистов по отечественным продуктам, как показала практика, – серьезная проблема в условиях импортозамещения», – отметил директор по маркетингу ГК Astra Linux Александр Гутин.