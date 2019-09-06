ЦИАН запустил ИИ-сервис по проверке безопасности сделок с недвижимостью

ЦИАН, онлайн-ресурс по поиску недвижимости, запустил новый сервис, который позволит участникам операций по аренде недвижимости проверить благонадежность второй стороны сделки. Идентификация и проверка пользователей производятся с помощью технологий на базе нейросетей, предоставленных международной ИТ-компанией Sumsub.

Новый совместный продукт ЦИАН и Sumsub направлен на то, чтобы сделать российский рынок аренды более прозрачным. Сервис работает в двух направлениях: он позволяет арендатору избежать мошеннических схем, а собственнику проверить благонадежность квартиросъемщика.

Идентификация пользователей производится по паспорту – достаточно просто загрузить две фотографии: разворота паспорта и фото его владельца с раскрытым паспортом в руках. Благодаря алгоритму, разработанному специалистами Sumsub и применяемому более чем в 220 странах и территориях, система получает данные о том, не был ли украден паспорт, сколько аккаунтов оформлено на данный документ, нет ли у владельца паспорта проблем с законом. Подобная проверка в первую очередь нацелена на отсечение недобросовестных лиц, пытающихся прибегнуть к мошенничеству при публикации объявлений.

Собственники квартир, в свою очередь, получат возможность оценить благонадежность потенциальных арендаторов. Проверка производится по тем же документам – фото паспорта и селфи с ним. Система получает исчерпывающую информацию о человеке из сотен официальных баз, данные из которых агрегируются и выдаются в виде обобщенной оценки: «хорошо», «средне» или «плохо», то есть никакие персональные данные не раскрываются.

С одной стороны, такой подход позволяет обеспечить сохранность персональных данных потенциального арендатора, с другой – дает собственнику основу для принятия окончательного решения о том, стоит ли пускать человека в свою квартиру. Проверку можно произвести непосредственно во время показа объекта, она займет 10-15 минут.

«Сделки с недвижимостью немыслимы без тщательной проверки документов. Используя возможности искусственного интеллекта, мы делаем это быстро, обеспечивая клиентам ЦИАН максимальный комфорт и безопасность. Данные о потенциальном участнике сделки проверяются по сотням источников, позволяя клиентам не тратить свои силы и нервы на защиту от мошенников», – сказал Андрей Северюхин, генеральный директор Sumsub.

«Основная задача ЦИАН — предоставить нашим пользователям качественный и безопасный сервис. Причем не только во время размещения объявлений или поиска недвижимости, но и в момент заключения сделки. Учитывая, что сервисами ЦИАН пользуются миллионы человек, проверять документы в ручном режиме физически невозможно. Благодаря Sumsub мы автоматизировали процесс проверок, и это позволило значительно улучшить пользовательский опыт, одновременно повысив качество и безопасность проверок», – сказал Степан Величко, менеджер продукта ЦИАН.