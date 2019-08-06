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GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International

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Grupo Aeroportuario Del Pacífico (GAP), в управлении которой находятся аэропорты в тихоокеанском регионе Мексики, перевела свой 11 аэропорт на открытую платформу SITA Airportconnect Open. С помощью первоклассных технологий SITA, GAP планирует стимулировать рост, привлекая международных перевозчиков в Международный аэропорт имени генерала Родольфо Санчеса Табоада, известный как Международный аэропорт Мехикали.

Мехикали – самый северный аэропорт Мексики, расположенный в Нижней Калифорнии, поблизости от границы между США и Мексикой. В 2018 г. он показал самый быстрый темп роста из всех 12 аэропортов Мексики, которыми управляет GAP: ежегодное количество пассажиров с 2017 г. выросло на 42%.

SITA обеспечит аэропорт Мехикали новейшими киосками самообслуживания общего пользования, зонами регистрации и выходами на посадку, работающими на платформе SITA Airportconnect Open.

«SITA – идеальный технологический партнер для GAP. Совместными усилиями мы разработали ИТ-план для нашей группы, чтобы наши расходы на услуги SITA были согласованы между всеми аэропортами, которые мы обслуживаем. Что касается аэропорта Мехикали, решение, предоставленное SITA, расширит наши возможности и позволит еще больше увеличить пассажиропоток. Сейчас подавляющее большинство перевозок осуществляется внутри страны, но с помощью технологий SITA мирового класса мы надеемся увеличить количество международных пассажиров», – отметил Хуан Франциско Мартинес Мира (Juan Francisco Martinez Mira), директор GAP по ИТ и качеству инноваций.

«Наше технологическое партнерство с GAP поддерживает развитие 11 аэропортов Мексики, которыми GAP управляет с использованием наших систем. Инвестиции в эту технологию позволяют улучшить работу аэропорта: решения SITA значительно ускоряют процесс обработки пассажиров и предоставляют им простые возможности для самообслуживания. Это также облегчает работу авиакомпаний: использование общих стандартов позволит стимулировать рост международного трафика», – отметил Эльбсон Куадрос (Elbson Quadros), вице-президент SITA в Латинской Америке.

Технологии SITA уже доступны для пассажиров, вылетающих из Международного аэропорта Мехикали. Одно из таких решений – киоски самообслуживания S5. Такие киоски могут использоваться для получения ряда услуг самообслуживания, включая бронирование, изменение брони, регистрацию и печать багажных бирок.

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