X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток»

Торговая сеть «Перекресток» сообщила о запуске пилота по видеоконтролю очередей в 100 супермаркетах. По результатам будет принято решение о разворачивании системы на все магазины сети.

Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует количество покупателей в очереди, активность касс и загрузку кассиров. За счет использования современных аналитических алгоритмов и выбора оптимальных мест расположения камер система позволяет структурировать данные и исключать ошибки в расчетах. В частности, она не учитывает покупателей, которые уже оплатили покупку, и группирует посетителей, которые совершают одну покупку.

С помощью видеоанализа на основе трехмерного изображения система отслеживает подвижность и длину очереди, позволяет рассчитать время ожидания и время обслуживания каждого покупателя, что снижает вероятность ухода посетителя из магазина без покупок. Автоматическое оповещение происходит при превышении заданных параметров: времени ожидания, количества человек в очереди и т.д. Таким образом, видеоаналитика помогает улучшить качество и повысить скорость обслуживания на кассах.

В результате тестирования технологии на 56 магазинах торговой сети «Перекресток» объем жалоб покупателей снизился в 1,5-2 раза (по сравнению с данными в сопоставимых магазинах без системы видеоконтроля), а число чеков на одну кассу выросло на 9%. Технологии видеоаналитики и компьютерного зрения, работающие на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта, сокращают на 10% число людей, уходящих без покупок. Анализ проводился в период работы системы с 1 по 26 неделю 2019 г., данные соотносились с аналогичным периодом работы магазинов в 2018 г. (до внедрения системы видеоконтроля).