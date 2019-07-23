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MARC рассказала об онлайн-платежах в Рунете

Интернет E-commerce

Международный исследовательский центр MARC изучил, как сайты Рунета принимают онлайн-оплату. Число площадок, на которых можно платить онлайн, за 2018 год выросло на 15% — до 143 000. На 85% из них покупатели могут рассчитываться банковскими картами. 3% сайтов принимают оплату через платежные шлюзы, 20% пользуются прямым банковским эквайрингом, 67% используют готовые платежные решения.

Самые популярные платежные решения — «Яндекс.Касса» (37,6%) и Robokassa (8,7%).

«Чтобы принимать онлайн-оплату, большинство сайтов пользуются платежными решениями. В отличие от платежных шлюзов и прямого банковского эквайринга, комплексные платежные решения проводят платежи не только картами, но и другими способами. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать удобный для себя метод: если банковская карта под рукой — можно заплатить ею; если вводить реквизиты карты неудобно — оптимальным выбором станут интернет-банкинги или электронные кошельки, в которых можно авторизоваться буквально на ходу. Максимально широкий набор платежных опций повышает шансы сайта на успешную оплату», — сказал Борис Хатуцкий, управляющий директор MARC.

Чаще всего для подключения онлайн-оплаты сайты обращаются к платежным провайдерам. И хотя доля таких сайтов относительно общего числа площадок с онлайн-оплатой выросла незначительно (с 66% в 2017 году до 67% к концу 2018 года), в абсолютном показателе рост составил 14 000 сайтов.

Пятерка лидеров среди платежных провайдеров остается неизменной с 2017 года, меняются только доли рынка: на первом месте — «Яндекс.Касса» с долей в 37,6%, на втором — Robokassa (8,7%), на третьем — Payeer (4,4), на четвертом — UnitPay (3,9), на пятом — PayAnyWay (3,3%).

«Клиентский опыт становится все более цифровым — люди ищут товары и услуги в интернете, уточняют информацию у продавца в онлайн-чате, оформляют заказ и платят онлайн. Бонусные программы магазинов и банков также стимулируют людей платить в интернете. Поэтому прием онлайн-оплаты — гигиенический минимум для любого бизнеса вне зависимости от сферы деятельности», — сказал Борис Хатуцкий.



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