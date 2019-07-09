«Почта Mail.ru» отпишет пользователей от бесполезных рассылок

Алгоритмы «Почты Mail.ru» научились анализировать и запоминать реакцию на письма. «Почта» определяет надоедливые рассылки, ориентируясь на предпочтения пользователей. Например, если получатель постоянно удаляет письма, не открывая их, или просто долгое время игнорирует сообщения какой-то компании, «Почта» заметит это и предложит отписаться от такой рассылки.

Для отписки не требуется переходить на страницы сторонних сервисов, вводить e-mail, который нужно удалить из базы, или объяснять причину отказа от рассылок. Отписка происходит в одно нажатие, одновременно с этим по желанию пользователя можно в один клик удалить все старые письма от того же отправителя. Так они не будут захламлять папку «Входящие» и затруднять поиск действительно важных сообщений.

«По нашим оценкам, больше половины пользователей сталкивались с ситуацией, когда кнопка “Отписаться”, размещенная в рассылке, не срабатывала, и письма продолжали приходить. Также большинство людей раздражают дополнительные вопросы от компаний, которые часто поступают при отписке от рассылки. Не говоря уж о том, что некоторые отправители вообще “забывают” предусмотреть возможность отписаться, намеренно прячут эту функцию на сайте или требуют ввести пароль для доступа к ней, — сказал Иван Мыздриков, директор по продукту "Почты Mail.ru". – Объемы ежедневно поступающей по цифровым каналам информации постоянно растут. Конкурентное преимущество сегодня за теми сервисами, которые не только предлагают удобный, быстрый и защищенный доступ к информации, но и могут оградить от надоедливого контента».

Сервис доступен всем клиентам «Почты Mail.ru» в новом веб-интерфейсе, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Новая функция «Почты» — следующий этап в развитии технологии умного управления рассылками, реализованной Mail.ru. Ранее компания сообщала о том, что почтовый сервис при помощи технологий машинного обучения научился выявлять рассылки (даже если отправитель не обозначил их корректно) и предложил механизм отписки от них. Теперь «Почта» также будет помогать пользователю беречь свое личное время, подсказывая какие рассылки ему перестали быть интересны.

Кроме того, «Почта Mail.ru» умеет группировать рассылки и письма от социальных сетей — они скрываются в умную цепочку, которую можно развернуть прямо на списке писем. Так, переписки с людьми и другие важные письма не теряются среди большого количества рассылок.

Все эти функции внедрены в рамках стратегии почтового сервиса Mail.ru – «Почта» становится умнее, полезнее и безопаснее. Благодаря машинному обучению, сервис может анализировать характер сообщений и реакцию на них. Новая «Почта» умеет предугадывать желания пользователя и предлагать подходящие в данный момент решения. К примеру, технология Smart Reply советует пользователю варианты быстрых ответов на сообщения, учитывая их смысл и тональность. Методы Machine Learning помогают в группировке сообщений по тематическим категориям, чтобы пользователю было проще ориентироваться в растущем потоке писем. Еще один навык «Почты» – умение определять логотипы известных компаний для защиты от злоумышленников. «Почта» знает, как должны выглядеть настоящие письма от известных брендов и блокирует письма от мошенников, которые пытаются выдать их за рассылки от компаний.