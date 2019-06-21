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ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Банк ВТБ и сервис для покупателей и арендодателей жилья ЦИАН запустили дистанционную подачу заявок на ипотечные кредиты для пользователей сервиса «ЦИАН.Ипотека». Предварительное решение банка по кредиту предоставляется клиенту в течение двух минут.

Новый сервис позволяет направить единую анкету в несколько банков и выбрать лучшее предложение в режиме онлайн. Для этого нужно заполнить свои данные на сайте cian.ru/cf/anketa. Процесс займет не более десяти минут.

Заявку можно отправить в любое время суток, независимо от местонахождения пользователя. После чего ВТБ в течение двух минут предоставит ответ и предложит персональные условия по кредиту: предварительно одобренную сумму, размер ежемесячного платежа и процентную ставку. В случае положительного решения с клиентом свяжется специалист, чтобы предоставить подробную информацию и определить дальнейший порядок действий. Для завершения сделки достаточно посетить один из офисов ВТБ.

На первом этапе заявки оформляются с целью приобретения объекта недвижимости в Санкт-Петербурге. В дальнейшем география будет расширена на все регионы России.

Сервис реализован по технологии API, которая обеспечивает эффективное взаимодействие ИТ-систем партнеров по стандартизированным программным интерфейсам. Пользователям доступны все основные ипотечные программы ВТБ: кредиты на строящееся и вторичное жилье, акции «Больше метров – меньше ставка» и «Победа над формальностями», а также ипотека с государственной поддержкой.

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