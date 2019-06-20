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«Связной»: Lenovo стали самыми популярными ноутбуками весны в России

Ритейл Розница

Объединённая компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке в период с марта по май 2019 года и выяснила, какие «мобильные» компьютеры пользовались популярностью у россиян этой весной.

Топ3 наиболее популярных ноутбуков в штучном выражении: Lenovo IdeaPad 330-15AST, Lenovo IdeaPad 330-15IKB, Asus VivoBook D540MA-GQ251T

Топ3 наиболее популярных ноутбуков в денежном выражении: Lenovo IdeaPad 330-15IKB, Apple MacBook Air MQD32, Lenovo IdeaPad 330-15AST

«Средняя цена ноутбуков продолжает расти: этой весной она составила 38 900 рублей, что больше, чем годом ранее на 8%. Пользователи выбирают более дорогостоящие модели, предназначенные для требовательных к «железу» компьютерных игр и работы в продвинутых графических редакторах», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть».

Всего с марта по май этого года на российском рынке было продано 393 тыс. ноутбуков на общую сумму 15,2 млрд рублей.

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