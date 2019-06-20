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Пользователи «МКБ Онлайн» смогут подключить Google Pay и Samsung Pay

ИТ в банках

С 20 июня 2019 г. клиентам Московского кредитного банка (МКБ) стало доступно добавление карты в Google Pay и Samsung Pay прямо из мобильного приложения. Для этого необходимо выбрать карту и нажать кнопку «Подключить Google Pay» или «Подключить Samsung Pay». При добавлении карт через приложение, поля владельца карты заполняются автоматически, что упрощает процесс идентификации плательщика.

«Согласно нашим данным, клиенты, которые добавляют свои карты в электронные кошельки, совершают на 37% больше операций по картам. Возможность добавления карт в сервисы бесконтактной оплаты прямо из мобильного банка не только облегчает сам процесс, но и способствует развитию безналичного оборота», – отметил начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков.

Google Pay и Samsung Pay — это сервисы, которые позволяют оплачивать покупки в магазинах, на сайтах и в приложениях через смартфон. Их можно использовать в любых торговых точках, где установлены терминалы для бесконтактной оплаты. На данный момент около 20% клиентов МКБ пользуются сервисами бесконтактной оплаты при совершении покупок.

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