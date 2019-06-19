МТС начинает продавать SIM-карты в «Связном»

МТС и объединённая компания «Связной | Евросеть» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого в июле 2019 года ритейлер начнёт продавать контракты МТС.

Приобрести SIM-карту МТС можно будет более чем в 5000 салонах «Связного» и «Евросети» по всей России. Абонентам будет доступен весь ассортимент тарифов оператора. Клиенты смогут пополнить баланс SIM-карты на кассе или через терминал в любом из магазинов розничной сети.