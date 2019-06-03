СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс»

«Неофлекс» и СДМ-банк завершили совместный проект по созданию ИТ-системы, предназначенной для проведения финансового мониторинга клиентов банка (юридических лиц и ИП), а также автоматизации процесса открытия счетов. Система создана на базе SuiteCRM.

ИТ-партнером по разработке системы стала компания «Неофлекс», с которой банк сотрудничает более десяти лет.

Проект проходил в несколько этапов. Эксперты «Неофлекс» совместно с представителями СДМ-банка создали концепцию будущей системы и разработали детальное техническое задание на разработку решения. Процесс внедрения также проходил поэтапно: в первую очередь была автоматизирована процедура открытия счетов и процедуры проверки клиентов при открытии счета. Затем была разработана функциональность для проведения финансового мониторинга операций клиентов.

Веб-интерфейс системы и автоматизация ключевых бизнес-процессов были реализованы на платформе SuiteCRM, а интеграционная часть проекта — с использованием ETL-средств Talend ETL.

«Благодаря запуску системы автоматического мониторинга СДМ-банк получил возможность существенно снизить трудоемкость анализа деятельности клиентов и усилить контроль над финансовыми операциями в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы значительно снизили риски открытия счетов клиентам, которые не прошли необходимый контроль. Кроме того, проведение проверки информации по клиентам, совершающим сомнительные или обязательные к контролю операции, в автоматическом режиме позволяет оперативно передавать информацию к исполнению в конечные ИТ-системы. А оперативное выявление подозрительных операций позволяет банку снизить риски, которые он несет в таких случаях», — сказала Елена Волкоедова, заместитель председателя правления СДМ-банка.

В результате проекта, реализация которого заняла около полутора лет, в ИТ-ландшафте банка появилась совершенно новая система. Она позволяет комплексно решать вопросы автоматизации и контроля обязательных проверок клиентов для выполнения требований ПОД/ФТ. Кроме этого, поддерживать в актуальном состоянии электронные досье клиентов в соответствии с требованиями процедуры KYC, обеспечивать их финансовый мониторинг и оперативно проводить совещания экспертного совета в электронном формате.

«Мы ценим доверие наших заказчиков. И когда открыт счет второму десятку лет совместной работы, как это происходит в случае с СДМ-банком, можно считать, что это лучший показатель того, что мы движемся в нужном направлении. Ведь в каждом совместном проекте мы стремимся не просто закрыть ряд технических вопросов, используя наработки и экспертизу в области ИТ, но и выступить в качестве бизнес-партнера. Ведь сегодня ИТ — это способ решать прежде всего бизнес-задачи клиентов, делая их компании более конкурентоспособными и успешными», — отметил Олег Рубан, генеральный директор компании «Неофлекс».