RCNTec выпустил обновление системы мониторинга информационной безопасности Complaud
RCNTec, российский разработчик горизонтально-масштабируемых решений и инфраструктурного оборудования, объявил о выходе обновления системы мониторинга информационной безопасности Complaud.
В релизе 1.12 добавлена поддержка аудита уязвимостей информационной безопасности операционных систем семейства Windows (Windows 7/8/10, Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019).
Система Complaud предназначена для непрерывного контроля в режиме 24х7 уязвимостей информационной безопасности и проверки соответствия инфраструктуры мировым стандартам.
По заявлению разработчиков, на данный момент Complaud обнаруживает более 12 тыс. известных уязвимостей систем Windows.
Базы данных уязвимостей Complaud регулярно обновляются по мере публикации уязвимостей компаниями производителями ПО.
Для малого бизнеса есть возможность бесплатно использовать систему как сервис.