«Росэлектроника» развивает RFID для массовых мероприятий

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выводит на рынок решение по использованию технологии RFID во время массовых мероприятий, которая позволяет автоматизировать контроль перемещений участников, обеспечить точный учет и статистику посещаемости.

Решение, разработанное инженерно-маркетинговым центром концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»), включает в себя RFID-метки, встраиваемые в бейдж или браслет, оборудование для считывания и специальное программное обеспечение. Технология RFID в режиме реального времени идентифицирует каждого посетителя и определяет его месторасположение. Информация считывается дистанционно и передается на сервер, после чего систематизируется и анализируется.

Впервые RFID-решение ИМЦ концерна «Вега» было применено на форуме информационно-коммуникационных технологий Cisco Connect-2019 – одного из крупнейших международных мероприятий IT-отрасли - состоявшегося 26-27 марта в Москве. На форуме было установлено 60 антенн и 13 считывателей для фиксации перемещения посетителей, идентифицирующих до 1000 уникальных объектов в секунду на расстоянии до 10 м вне прямой видимости от считывающих устройств. Это дало возможность собрать точную информацию о посещаемости стендов и дискуссионных площадок, определить наиболее востребованные участниками темы и по ходу форума корректировать программу.

«Технология радиочастотной идентификации позволяет полностью автоматизировать контроль посетителей на массовых мероприятиях – время входа-выхода, контроль перемещений внутри площадки. Система может применяться в различных отраслях – от мониторинга передвижения пациентов, персонала и медоборудования в больницах до ритейла и контроля местонахождения работников и техники на строительных площадках или производствах», – сказал генеральный директор ИМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш.