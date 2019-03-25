ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов

Autodesk представила бета-версию Construction IQ – системы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, анализирующей данные о качестве и безопасности проектов, в которых используется платформа Autodesk BIM 360. Construction IQ позволяет совершенствовать качество проекта, увеличивать прибыль, и, самое главное, обеспечивать безопасность сотрудников.

Система Construction IQ (ранее известная как Project IQ) лежит в основе возможностей прогнозирования и аналитики BIM 360. Она получает данные из созданных на проекте замечаний, наблюдений, электронных журналов технадзора, фотографий, заданий субподрядчиков, сопутствующих метаданных и информации по каждой из версий документов для того, чтобы помочь анализировать, идентифицировать и приоритизировать факторы риска. Система также предоставляет общую картину о производительности всей компании в разных проектах.

За последние три года Construction IQ изучила более чем 150 млн строительных проблем и ведомостей осмотра почти по 30 000 реальным проектам. Это позволило системе разработать свои алгоритмы, которые анализируют риски качества и безопасности.

Autodesk также представила новые возможности платформы BIM 360, дающие улучшенный доступ к данным проекта – сторонним приложениям технологических партнеров, интерактивной карте проекта и простой настройке Project Home, а также всех информационных отчетов. Существующие возможности BIM 360 дополнят новые функции, разработанные для предоставления оперативной информации командам на стройке и в офисе с помощью простых в использовании инструментов.

Project Home – персонализированная домашняя страница, которая в режиме реального времени представляет актуальные списки задач и может быть настроена так, чтобы включать интерактивный доступ к чертежам и моделям, данным партнеров и ежедневному анализу рисков, найденных Construction IQ.

Dashboards – обобщенные виды данных о качестве, безопасности и управлении проектом для определения динамики развития проекта в долгосрочной перспективе.

Partner Cards – данные из интегрированных партнерских приложений добавляются в Project Home и информационные панели отчетов в BIM 360, обеспечивая комплексный обзор проектных данных и ключевых событий и/или обновлений статуса. Данные отображаются с камер с объектов и панорамных камер, инструментов VR, графиков и инструментов бизнес-аналитики. Это позволяет централизовать всю информацию по проекту.

Reports – сводки и подробные отчеты, которые можно предоставить любому участнику проекта, чтобы обеспечить актуальность данных, держать команду в курсе событий, а также вовремя предотвращать и управлять рисками во избежание дорогостоящих ошибок.

Construction IQ для анализа качества и рисков безопасности доступен подписчикам BIM 360 Build в виде бесплатной бета-версии. Project Home, Insight, отчеты и интеграция с приложениями партнеров являются дополнениями к инструментам BIM 360 и доступны всем подписчикам BIM 360.