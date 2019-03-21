Mitel запускает сервисное подразделение в России

Mitel объявила о планах развития на российском рынке, укреплении своей позиции и модернизации деятельности, которая поможет поднять прибыль в России и СНГ. Mitel создает профессиональное сервисное подразделение в России, переходит на двухуровневую модель работы и повышает количество премиальных партнеров.

«Мы планируем внедрять на российском рынке не только традиционные решения компании, но и создавать интегрированные решения с привлечением локальных производителей. Наша задача — реализовать весь продуктовый ряд Mitel и бизнес-моделей в области облачных вычислений. Это поможет увеличить оборот компании в России и СНГ в 5 раз, — сказал Томас Файт, региональный вице-президент Mitel. — Мы ориентированы на развитие бизнеса партнеров на базе решений компании в ближайшие пять лет».

Реструктуризация Mitel — это переход от существующей модели ведения бизнеса на двухуровневую. Сейчас компания работает через партнеров с разными статусами и функциональными моделями. В рамках трансформации Mitel планирует до конца марта 2019 года провести аудит и сертификацию партеров в рамках новой партнерской программы. Ожидается, что количество премиальных партнеров удвоится.

Сергей Размахаев, региональный директор по продажам Mitel, отметил: «Предполагается разделение экспертизы при реализации проектов на дистрибьюторов и партнеров. Задача дистрибьютера — организовать эффективный и оперативный канал доставки решений Mitel в страну с использованием финансовых и операционных рычагов. Задача же партнеров и системных интеграторов — развитие экспертизы в различных областях корпоративной связи, контактных центров, программных продуктов компании и облачных решений для продвижения на российском рынке совместно с локальной командой Mitel».

Компания планирует создать в России профессиональное подразделение Mitel для поддержки текущих проектов и партнеров. Штат сотрудников на начальном этапе — более десятка человек со специализацией как в основных платформах компании, таких как MX-ONE, периферийных устройств и телефонов, контактных центров, облачных решений Mitel и потенциальных российских технологических партеров.