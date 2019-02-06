SAP Enable Now упростит переход к интеллектуальному предприятию

SAP объявила о том, что SAP Enable Now станет единой платформой для интеллектуального предприятия и будет использоваться для совместной разработки учебного контента, обучения и поддержки пользователей ИТ-приложений. Справочный и учебный контент от SAP будет доступен в течение первого квартала 2019 года для таких компонентов интеллектуального предприятия, как SAP Ariba solutions, SAP Concur solutions, SAP Sales Cloud (SAP Hybris Sales Cloud), до конца 2019 года список пополнится еще рядом решений.

Контент можно будет самостоятельно модифицировать в зависимости от целей и задач, ранее такими возможностями располагали только пользователи SAP S/4HANA и SAP SuccessFactors. SAP Enable Now помогает компаниям эффективно использовать решения SAP и быстро внедрять изменения в существующие бизнес-процессы. Комплексная платформа объединяет интуитивный пользовательский интерфейс, широкие возможности для обучения и поддержку производительности пользователей.

Екатерина Осорина, руководитель учебного центра SAP, отметила: «Быстрая смена технологий сейчас оказывает существенное влияние на бизнес вне зависимости от отрасли. Мы предлагаем решение, которое позволит получить доступ к контенту в тот момент, когда в нем возникла необходимость. Растущие в геометрической прогрессии объемы информации, усложнение продуктов и тем требуют совершенно других подходов к образованию. Для полноценного внедрения инноваций необходима, в том числе, и новая корпоративная культура, основой которой должен стать принцип непрерывного образования».

Используя SAP Enable Now, можно модифицировать стандартный справочный контент SAP несколькими способами: адаптировать существующие контекстные справки, пошаговые руководства и обучающие программы; самостоятельно готовить учебные материалы в зависимости от специфики бизнеса; добавлять новые форматы обучения – симуляторы, тесты и др.

SAP Enable Now позволяет создавать персонифицированный контент за счет расширенных возможностей перевода, редактирования и управления контентом.

Шерри Л. Мюррей, старший менеджер по консалтингу IBM Global Business Services, сказал: «Используя SAP Enable Now, мы подготовили масштабную пополняемую базу знаний, объединяющую лучшие практики и наработки наших специалистов. Обучающие материалы полезны и новым сотрудникам, и опытным консультантам, так как помогают гораздо быстрее освоить бизнес-процессы и погрузиться в специфику решений SAP».

Плюс к гибкости и управляемости, SAP Enable Now включает методики ролевого обучения – пользователь получает материалы, которые непосредственно связаны с его бизнес-ролью. Такой подход позволяет каждому сотруднику максимально сфокусироваться на задачах, компании - в целом эффективнее внедрять принципы интеллектуального предприятия, а также поддерживать процесс непрерывного обучения.