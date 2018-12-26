«Медиа-Телеком» станет эксклюзивным дистрибьютором UFC в России и ближнем зарубежье

«Медиа-Телеком», совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы, объявил о заключении сделки с Ultimate Fighting Championship (UFC), в результате которой «Медиа-Телеком» станет эксклюзивным дистрибьютором турниров UFC на территории России и 9 странах ближнего зарубежья. «Медиа-Телеком» приобрел права на показ турниров UFC на 3 года.

«Турниры и бои по смешанным единоборствам UFC пользуются огромной популярностью во всем мире. В нашей стране эту популярность увеличивают успехи российских бойцов, включая незабываемую победу Хабиба Нурмагомедова. Мы будем работать над тем, чтобы как можно больше зрелищного теле- и видеоконтента от UFC было доступно всем болельщикам в России и на территории 9 стран ближайшего зарубежья, во всех средах распространения, включая сети эфирного, кабельного и интерактивного ТВ, а также цифровые платформы», – сказал Александр Косарим, генеральный директор «Медиа-Телеком».

В рамках контракта в 2019 году планируется запуск нового тематического телеканала, полностью посвященного контенту UFC, который будет доступен в основных пакетах ТВ-сетей «Ростелекома».

Эксклюзивный показ турниров UFC также планируется на digital-платформах «Ростелекома», Национальной Медиа Группы и «СТС Медиа», в том числе на платформе more.tv, запуск которой намечен на первый квартал 2019 года. Помимо этого, партнёры планируют совместно развивать глобальный ОТТ-сервис UFC Fight Pass в России и СНГ.