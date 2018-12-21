Cбербанк и «1C» запустили совместную акцию для малого бизнеса

Сбербанк и фирма «1С» объявили новую акцию для индивидуальных предпринимателей и ООО на всех режимах налогообложения, являющихся клиентами банка. Им предлагается бесплатный год работы в облачном сервисе «1С:БизнесСтарт» для малого бизнеса. Это удобный и понятный сервис для предпринимателей, которые начинают вести учет и хотят это делать самостоятельно, без лишних затрат. Для работы с «1С:БизнесСтарт» не надо знать бухучет и бухгалтерские термины.

Сервис позволяет вести бухгалтерский учет, продажи и закупки, отражать свои доходы и расходы, контролировать оплату и остатки товаров. Пользователи могут выписывать необходимые им документы (счета, накладные, акты, счета-фактуры) и проводить анализ бизнеса на основе денежных и товарных остатков. В «1С:БизнесСтарт» можно рассчитывать зарплату сотрудников, отпускные и больничные, а также производить расчёт налога и сдавать налоговую отчетность через интернет.

В сервисе «1С:БизнесСтарт» поддерживается работа с онлайн-кассами, интеграция с ЕГАИС, ГИСМ, ФГИC Меркурий. Предоставляется круглосуточная техническая поддержка.

«Сбербанк продолжает свою стратегию, направленную на развитие услуг для малого бизнеса. В нашем банке есть уже немало продуктов, которые помогают индивидуальным предпринимателям и ООО экономить время и средства и делать свой бизнес более рентабельным. Совместная акция с 1С — очередной шаг на этом пути», сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.