SAP получила сертификаты ФСТЭК на портфолио облачных продуктов

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) сертифицировала ряд облачных продуктов SAP: SAP Ariba On Demand Solution, SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud, SAP Commerce Cloud, SAP Cloud Platform, SAP HANA Enterprise Cloud и SAP SuccessFactors HCM Suite. Аттестаты соответствия выданы сроком на три года ЗАО НИП «Информзащита», органом по аттестации, аккредитованным ФСТЭК России в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации, для проведения аттестации объектов информатизации.

Как указано в сертификатах, решения SAP Ariba On Demand Solution и SAP SuccessFactors HCM Suite соответствуют требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных второго уровня защищенности. Продукты SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud, SAP Cloud Platform и SAP HANA Enterprise Cloud также обеспечивают второй уровень защищенности обрабатываемых данных и удовлетворяют требованиям ФСТЭК к информационным системам класса защищенности 1Г. SAP Commerce Cloud соответствует требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных третьего уровня защищенности и информационным системам класса защищенности 1Г.