Банк Русский Стандарт запустил сервис переводов c карты на карту по номеру телефона

Банк Русский Стандарт в партнерстве с международной платежной системой запустил сервис P2P переводов по номеру телефона между картами разных банков. Отсутствие необходимости вводить 16-значный номер карты сделает операции проще, быстрее и безопаснее для клиентов.

Переводы, как и прежде, совершаются в Мобильном банке RSB Mobile, никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно. Достаточно выбрать карту в Мобильном банке и «привязать» её к номеру телефона. Отправка и получение средств с карты на карту разных банков аналогична существующему внутреннему переводу по номеру телефона между клиентами Русского Стандарта.

Условия переводов с карты на карту также останутся прежними. Банк Русский Стандарт уже сейчас предлагает клиентам бесплатные переводы внутри банка и минимальную комиссию (ниже среднерыночной) за P2P переводы на карты других банков.