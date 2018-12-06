Банк «Сфера» интегрировал сервис интернет-отчетности компании «СКБ Контур»

Банк «Сфера» интегрировалв в свою систему «Контур.Экстерн» – сервис интернет-отчетности компании «СКБ Контур». позволяющий клиентам сдавать налоговую отчетность через личный кабинет интернет-банка.

Новый сервис доступен клиентам «Сферы» вне зависимости от используемой системы налогообложения. Перед отправкой каждый отчет автоматически проверяется на соответствие нормативным документам ФНС, и пользователь может устранить выявленные нарушения. Благодаря встроенной проверке выше вероятность, что налоговая инспекция примет отчетность с первого раза. После отправки отчетности клиенты банка «Сфера» могут отследить статус каждого документа – принят, отклонен и т. д.

«Сфера» создана, чтобы упростить предпринимателям ведение бизнеса. Для этого клиенты банка могут воспользоваться встроенными цифровыми помощниками – «Бухгалтером», «Юристом», «Финдиректором» и «Документоведом». Сервис интернет-отчетности СКБ Контур обогатил функционал «Бухгалтера» и «Документоведа». Теперь умные помощники помогут предпринимателям сформировать отчетность, проверят ее на соответствие требованиям и отправят электронные документы в ФНС, – сказал руководитель «Сферы» Дмитрий Костенко.

«Сдача отчетности прямо в интернет-банке будет востребована у представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас зачастую предприниматели заполняют отчеты в бесплатных сервисах, где нельзя передать файлы в контролирующий орган. Включив эту возможность в систему ДБО, банк может закрыть актуальную потребность своих клиентов», – сказал менеджер проектов развития «СКБ Контур» Петр Штеркель.