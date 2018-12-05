Philips Lumify: ультразвуковая диагностика в мобильном телефоне

Компания Philips анонсировала на российском рынке интеллектуальное решение Lumify – мобильный ультразвук с возможностью телемедицинских консультаций в онлайн-режиме. В качестве дисплея используется обычный смартфон или планшет на базе ОС Google Android, к которому подключается ультразвуковой датчик Philips. Решение позволяет врачам провести исследование нажатием одной кнопки за считанные минуты. При этом устройство Philips Lumify формирует точные и качественные клинические изображения, которые можно передать для экспертного анализа и получить дистанционную консультацию или второе мнение. При помощи Lumify врачи могут не только проводить экстренную оценку состояния пациента, но также обмениваться данными.

Медицинский прибор Philips Lumify избавит врачей от необходимости транспортировки аппарата УЗИ и позволит проводить диагностику в любое время и в любом месте. Устройство Philips Lumify может применяться для ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мягких тканей и сосудов, брюшной полости и других органов.

«Philips Lumify — это первое в своем роде портативное ультразвуковое устройство на базе мобильного приложения, предназначенное для решения различных клинических задач. Оно позволяет проводить УЗ-диагностику там, где пациенту это необходимо, и оказывать помощь в тех случаях, когда другие технологии недоступны или требуют значительных временных затрат.», – отметила руководитель направления «Ультразвуковые системы» компании Philips Ольга Бершадская.